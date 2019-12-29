Петербургский бизнесмен Мирилашвили попал в топ стартапов десятилетия. Всё благодаря «воде из воздуха»

Десять выдающихся стартапов десятилетия опубликовала газета The Jerusalem Post 29 декабря. В списке оказался авторитетный предприниматель из Петербурга Михаил Мирилашвили.

Автор заметки пишет, что компания Watergen из Ришона-ле-Циона сумела разработать революционные технологии позволяющие создавать питьевую воду в прямом смысле из воздуха. Оборудование выкачивает влагу прямо из воздуха, что может быть очень полезно в условиях зон бедствий.

Отмечается, что за одни сутки генератор Watergen способен произвести до 5000 литров питьевой воды, при этом не требуется каких особых условий. Все что нужно – электричество.

Михаил Мирилашвили – известный петербургский бизнесмен и филантроп. С его именем связаны с такие бренды и компании как «Петро Мир», Фонд «Vaizra Capital», Israel Land Development Company, «СТЭК.КОМ», Tjournal, Plarium, «Эж Балей». Он же является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, который в середине декабря 2019 года поучаствовал в церемонии закладки памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, в столице Израиля. В рейтинге миллиардеров газеты «Деловой Петербург» в 2019 году Михаил Мирилашвили занял 3-ю строчку с состоянием в размере 217 млрд рублей.



