Михаил Боярский снова на коне в центре Петербурга. Артист завершает год фирменной парковкой

70-летний юбилей не смог изменить молодецких привычек народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Исполнитель роли Д’Артаньяна всё также горяч, когда дело касается его железного коня.

«Мерседес» с известным номером о022са98 снова застукали в неподходящем для парковки месте в центре Петербурга. Очевидцы сфотографировали автомобиль Михаила Боярского на Невском проспекте, недалеко от Дома актёра. Фото опубликовано в социальных сетях 29 декабря. На снимке сам Боярский сидит за рулём, а колёса «Мерседеса» залезли на пешеходную зону. Отметим, что на этом участке Невского проспекта запрещена, как парковка, так и остановка.

Артист 26 декабря отметил 70-летие. «Фонтанка» после такой серьёзной даты и перед новогодними праздниками решила не дёргать юбиляра вопросами по телефону. Но мы готовы выслушать Михаила Сергеевича, если он захочет высказаться.

В прошлом разговоре с корреспондентом Боярский был краток и нарушение ПДД прокомментировал фразой: «Мне насрать на вас». Мушкетёрская парковка против шерсти на Невском проспекте была продемонстрирована 1 октября. Полиции потребовалось больше трёх недель, чтобы принять решение о штрафах и рассказать о нём.



