«Выбор между плохим и очень плохим». Вице-премьер Козак оценил газовое соглашение с Украиной

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал договоренности России и Украины по газу «выбором между плохим и очень плохим». Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанные с транзитом газа.

«Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиарда долларов США для "Газпрома", для нашей страны – тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо», – сказал Козак 29 декабря в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия-1». Ранее Дмитрий Козак называл убытки «Газпрома» «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками России в вопросе транзита газа через Украину.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» – договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.

«Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.



