Показываем, как у изолятора в Горелово под видеокамерой прятали мобильник и 30 граммов порошка

На территории, прилегающей к следственному изолятору в Горелово, мужчина попытался оставить мобильный телефон, зарядное устройство и 30 граммов белого порошка. Кладмена задержали оперативники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает 29 декабря 47news.

Мужчина пытался спрятать запретное между бетонными плитами, однако попал в фокус видеокамеры. Место расположено так, что к нему имеют доступ все двигающиеся в сторону изолятора посетители и адвокаты. Правоохранители уже провели экспертизу, которая установила, что в пакетике находился синтетический наркотик.

Задержанный сообщил полицейским, что тайничок его попросил сделать мужчина, представившийся Александром.





Злоумышленники пытаются всеми правдами и неправдами доставить запрещенные вещества в колонии и изоляторы. Хитрые наркоторговцы научились использовать для этого котов. Например, недавно в Тульской области пушистый наркокурьер развалил уголовное дело, сбежав перед следственным экспериментом.