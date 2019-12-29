Художник из Петербурга загадал слово из шести букв. Все подумали о неприличном, победила хитрость

На заброшенном доме в центре Нижнего Новгорода появилось граффити в стиле «Поле чудес». Художник из Петербурга Владимир Абих загадал ребус, для подсказки открыл в нём несколько букв.

Пользователи предложили различные варианты подходящих ответов, среди них «чилиец», «я и шпиц». 29 декабря неизвестный заполнил оставленные пропуски, сложив буквы в слово «хитрец».



