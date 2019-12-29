На Лиговском «Мерседес» и автобус застряли на трамвайных путях

Авария с участием общественного транспорта произошла в центре Петербурга вечером 29 декабря. Автобус и «Мерседес» застряли на рельсах.

О ДТП на Лиговском проспекте в районе Рязанского переулка «Фонтанке» рассказали очевидцы около 17.40. На трамвайных путях встретились «Мерседес» и автобус. От столкновения у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

На место прибыла скорая. В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что информация о пострадавших не поступала.



