Киев и Донбасс завершили обмен пленными. В ЛНР отказались вернуться девять человек

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными 29 декабря. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, а также омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Об обмене «всех установленных на всех установленных» договорились лидеры «нормандской четверки» на встрече в Париже 9 декабря.

Донецк в ходе обмена получил 60 человек, рассказала Дарья Морозова РИА Новости. В частности, Киев доставил бывших бойцов «Беркута». Как ожидается, в самопровозглашенную республику привезут еще несколько человек. Киеву в ответ передали 52 человека.

Киев и Луганск также завершили обмен пленными. Представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева сообщала, что украинской стороне передали 25 человек, а Луганск получил 63. По ее словам, еще девять человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенной республики.



