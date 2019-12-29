«Где ваше российское милосердие?». Россияне в Сети атакуют канадского хоккеиста после инцидента с гимном

Пользователи из России оккупировали аккаунты в соцсетях капитана сборной Канады по хоккею Барретта Хэйтона и упражняются в остроумии и оскорблениях. Нашествие хейтеров случилось после инцидента на молодежном чемпионате мира в Чехии, в котором россияне разгромили канадцев. Во время исполнения российского гимна Хэйтон не стал снимать шлем, за что игроки российской сборной не стали пожимать ему руку. Канадский хоккеист поспешил принести извинения, аналогично поступила и Федерация хоккея Канады, но российских пользователей это не смягчило.

Под постами канадского спортсмена стали появляться негативные комментарии, хотя часть пользователей встали на защиту Хэйтона. «Россияне, ведите себя достойно. Парень извинился, где ваше российское милосердие? Сила проявляется не в написании гадостей, а в умении простить оступившегося», — рекомендовал соотечественникам один из пользователей.

28 декабря молодежная сборная России по хоккею обыграла Канаду со счетом 6:0. Хэйтон сразу же принес извинения, что не снял шлем во время исполнения гимна России и отметил заслуги российских игроков.



