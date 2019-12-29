В Пензе полиция разыскивает Деда Мороза раздававшего детям снюс под видом конфет

Полиция Пензы проверяет информацию о неизвестном мужчине в костюме деда Мороза, который будто бы раздавал детям снюс под видом конфет. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

«В средствах массовой информации и в социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин, облаченный в костюм Деда Мороза, возле гимназии №1 в городе Пензе, раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет... Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося», – говориться в сообщении ведомства.

Накануне «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции и Роспотребнадзора накрыли крупные партии снюса и его аналогов.

Напомним, что снюс был запрещен к обороту в России в 2015 году. Поставщики нашли альтернативу – бестабачные никотиновые конфеты. Они тоже называются «снюс». Ранее «Фонтанка» рассказывала о массовом психозе в родительских чатах в Петербурге. Одна из тревог связана со снюсами. Совет Федерации уже выступил с инициативой запрета никотиновых конфет.



