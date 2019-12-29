В Сеть попали персональные данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг

Персональные данные почти тридцати тысяч пользователей портала государственных услуг попали в открытый доступ. Об этом 29 декабря сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на масштабную утечку обратил внимание основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Данные выложили на форум, который специализируется на подобной информации, еще в начале декабря. В открытом доступе оказалась информация 28 тысяч пользователей портала госуслуг, в том числе ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также информация о семьях и детях. Также были доступны токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов

Издание добавляет, что утечку могла спровоцировать ошибка в настройках программного обеспечения одного из серверов. «Дыру» в безопасности уже закрыли.



