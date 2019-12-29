«Корабль пустыни» пришвартовался у забора в Шушарах. Рядом осёл тащил карету

Экзотические животные замечены в Пушкинском районе Петербурга. Фото с верблюдом из посёлка Шушары опубликовали очевидцы 29 декабря.

На снимке двугорбый стоит у забора на Старорусском бульваре в компании с лошадью. Недалеко от них осёл тащит розовую карету. В комментариях жители Шушар сообщают, что кроме южного верблюда сегодня в посёлке видели оленя. Вероятно, животные сопровождали предновогоднее мероприятие.

В конце ноября в Шушарах провели свадебный обряд с участием барана. Жертвоприношение закончилось для отца жениха высылкой из России.



