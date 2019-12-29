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Общество
29.12.2019 15:54
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Брат осужденного за грабеж упрекнул суд за приговор, а после взял свои слова назад и поблагодарил власти Чечни

Любопытная история смены гражданской позиции произошла в Волгоградской области, где на днях осудили банду десятерых уроженцев Чечни за грабеж и вымогательство. Брат одного из осужденных в зале суда записал видеоролик, в котором назвал приговор несправедливым и упрекнул представителя Фемиды в предвзятом отношении к представителям его народа. Меньше чем через сутки он взял свои слова назад.

Об этом 29 декабря сообщает «Медиазона». Волжский городской суд вынес обвинительные приговоры десяти уроженцам Чечни за вымогательство денег у местных военнослужащих и нападение на АЗС и местные магазины. Лидером группы следствие назвало Расула Джабраилова, который получил 14 лет колонии. Остальным фигурантам дали от 3 до 11,5 лет лишения свободы.

После оглашения приговора брат одного из осужденных на чеченском языке под камеру заявил, что правоохранители заставили фигурантов оставить подписи под «некими бумагами», что позволило признать всех фигурантов дела организованной преступной группой.

«Да, эти ребята действительно совершали незаконные дела, но они не были ОПГ. Единственная причина того, почему они получили такие сроки, – это то, что они чеченцы», — говорит брат осужденного на видео, опубликованном в телеграм-канале «ЧП / Грозный».


После этого в Instagram-аккаунте «Про Чечню» появилось видео с этим же мужчиной, в котором он сообщил, что его неправильно поняли, а также попросил не распространять видеозапись, записанную на эмоциях.   

«Клянусь, нам помогало наше представительство в Волгограде. Наша [республиканская] власть следит за заключенными ребятами, чтобы их не пытали и не оказывали на них давление… они получили за свои преступления соответствующие сроки. Но мы не согласны с этим сроком, без всякого сомнения. Мы считаем, что можно было бы выпустить их, засчитав 4 года, которые они провели в заточении», – говорит мужчина. По его словам, также сейчас «с помощью чеченских властей» готовится апелляционная жалоба.

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