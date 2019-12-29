Названы самые богатые звезды Instagram

Футболист Криштиану Роналду заработал больше всех в 2019 году с помощью своего аккаунта в Instagram. Он стал лидером списка самых богатых звезд соцсети, опубликованного The Sun, пишет 29 декабря Lenta.ru.

Сообщается, что португальский спортсмен заработал 38,2 миллиона фунтов стерлингов (около 3 миллиардов рублей). По оценке экспертов, один его спонсорский пост в среднем принес футболисту 780 тысяч фунтов стерлингов (63 миллиона рублей).

На втором месте в списке оказался аргентинский футболист Лионель Месси. За 2019 год посты в Instagram принесли ему 18,7 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиарда рублей).

Тройку лидеров замкнула американская супермодель Кендалл Дженнер. С помощью соцсети ей удалось заработать 12,7 миллиона фунтов стерлингов (один миллиард рублей). Также среди богатых звезд Instagram были названы футболисты Дэвид Бекхэм и Неймар, певица Селена Гомес, модель Кайли Дженнер и ее старшая сестра Хлои Кардашьян.



