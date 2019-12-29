Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО в Киеве и доставили в Донбасс для обмена

Троих бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» вывезли из СИЗО в Киеве доставили в контрольный пункт въезда-выезда «Майорское». Там 29 декабря проходит процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

На Украине экс-«беркутовцев» обвиняют в расстреле участников Евромайдана на улице Институтской в феврале 2014 года. Как сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Варфоломеев, Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина вывезли из СИЗО накануне ночью. Противники освобождения бывших сотрудников спецподразделения блокировали выезд автозаков из СИЗО мусорными баками.

Ранее Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи под личное обязательство пятерых экс-«беркутовцев», в том числе Янишевского, Зинченко и Аброськина.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, украинской стороне передадут 55 человек, а в обратном направлении проследуют 87.



