Трансгендер-мужчина забеременел от трансгендера-женщины. Роды принимал врач-трансгендер

В Великобритании разыгралась «Санта-Барбара»: мужчина-трансгендер родил после оплодотворения биоматериалом женщины-трансгендера. Появиться на свет ребенку помог врач-трансгендер. Об этом 29 декабря рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.

Один из главных героев истории – 39-летний Рубен Шарп. Он совершил трансгендерный переход и приобрел мужской половой орган 12 лет назад. Но спустя 6 лет после перехода Шарп осознал, что хочет продолжить свой род, поэтому перестал принимать тестостерон, чтобы иметь такую возможность. Его партнер, 28-летний Джей, поддержал идею. При этом Джей сам себя называет небинарной персоной, то есть не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

Чтобы воплотить задуманное, пара пришла в банк спермы. Там они выбрали донором трансгендера-женщину, после чего Шарп забеременел с помощью экстракорпорального оплодотворения. После этого пара выбрала доктора-трансгендера, исходя из того, что он понимает все нюансы здоровья таких людей и не станет задавать лишних вопросов.

Три месяца назад Рубен Шарп стал родителем. Во время родов использовался метод кесарева сечения. Своего ребенка счастливая семья назвала Джейме. Кто именно у них родился – неизвестно. Сама пара подчеркивает, что не собирается прививать какие-то гендерные стереотипы и рассчитывает, что ребенок сам определится со своим полом. Свадьбу Рубен и Джей сыграют в 2020 году.

Напомним, что трансгендеры живут полной жизнью и в России. Так, в середине декабря в Казани был зарегистрирован брак такой пары. Они познакомились в Петербурге.



