Последний рабочий понедельник года будет трудным. Петербургу обещают мокрый снег и гололёд

В ночь на 30 декабря Петербург накроет мокрый снег. Стихия усложнит дорожную обстановку, предупреждает городское МЧС со ссылкой на синоптиков.

Ночью 30 декабря в Северной столице ожидается метель, возможно налипание мокрого снега и снежные накаты, гололёд. Температура воздуха составит -3 градуса. Днём потеплеет до +5. Снег сменится дождём. На улицах будет бушевать ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

На Петербург надвигается циклон. Стихия даст о себе знать уже вечером 29 декабря.



