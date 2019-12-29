Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube. Но не догнал Guns N’Roses

Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana набрал один миллиард просмотров на YouTube. Об этом 29 декабря сообщает NME.

Композиция была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео Smells Like Teen Spirit опубликовано на видеосервисе в июне 2009 года.

Клип стал вторым роликом 1990-х годов, который набрал миллиард просмотров. Первыми идут Guns N’Roses с композицией November Rain группы, у которой на 300 миллионов больше.





На третьем месте по количеству просмотров клип Zombie группы Cranberries, у которого сейчас 980 миллионов просмотров.