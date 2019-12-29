Автобус из Петербурга мог вылететь в кювет под Таллином после столкновения с неизвестным предметом

Версию о неисправности автобуса из Петербурга, перевернувшегося в Эстонии, не подтвердили в компании Ecolines 29 декабря.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев со ссылкой на слова водителя заявил, что транспорт столкнулся с неизвестным объектом. Речь может идти об отвалившемся от какого-нибудь грузовика куске льда либо о внезапно выбежавшем на дорогу животном.

«Этот автобус недавно прошел техосмотр, также техническое состояние автобусов всегда проверяется перед каждым рейсом. В снежный период контроль особенно тщательный, чтобы, например, снег не попал в систему тормозов», — цитирует Ковалёва издание DELFI.

Пассажирка Ирина рассказала, что сначала автобус начал вилять, водитель пытался вырулить, но транспорт всё равно ушёл в кювет. В салоне находились 67 человек, включая водителей. В больницу госпитализировали девятерых пассажиров, среди них одна 35-летняя россиянка. Авария произошла около пяти утра на трассе Нарва – Таллин.



