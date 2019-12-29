«Нужно успеть сделать 11 750 транзакций». Беглов рассказал о выплате зарплаты строителям метро

Власти постараются организовать выплату зарплат сотрудникам ОАО «Метрострой». О закрытии долгов перед рабочими на своей странице во «ВКонтакте» 29 декабря написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Сотрудникам ОАО «Метрострой» закрываем долги по зарплате. В начале недели распорядился, чтобы на счета компании начали поступать деньги за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе. Нам удалось найти дополнительные возможности для финансирования. Наша задача – выплатить основную часть до Нового года. Сегодня и в понедельник над этим работают судебные приставы, комитет по финансам, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, «Метрострой». Нужно успеть сделать 11 750 транзакций – это зарплата 4300 метростроителей с июня по октябрь и часть ноября», – заявил Беглов. Как утверждает градоначальник, до конца января «Метрострой» расплатится со всеми сотрудниками и выйдет на плановые выплаты.

Напомним, после отправки в СИЗО генерального директора компании Николая Александрова в компанию как временно исполняющий обязанности руководителя пришел председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Одним из условий согласования его в этой должности стало обещание о переводе 500 млн рублей за выполнение работ на Красносельско-Калининской линии.



