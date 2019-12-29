Подозреваемого в драке со стрельбой на Марата отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Петербурга до 25 февраля 2020 года отправил под домашний арест Дениса Комарова. Следствие подозревает его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, что классифицируется как преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Об этом 29 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города. Как следует из сообщения, Комарова подозревают в том, что примерно в 4:20 ночи 23 декабря он в ходе конфликта на почве личного неприязненного отношения произвел два выстрела в мужчину, чем причинил тяжкий вред здоровью.

«Фонтанка» рассказывала об этой истории. Конфликт завязался в одном из баров на Думской улице, дом 9. Между двумя компаниями состоялся разговор на повышенных тонах. Как рассказывала его участница Мария, в нем участвовали её муж и его брат. По ее словам, когда она пыталась вмешаться, сзади ее схватил рослый мужчина, начал душить и распылил в лицо перцовый газ. После объяснений с полицией девушка отправилась в больницу, где было зафиксировано сотрясение мозга, всех остальных отпустили. Оппоненты на крыльце отдела предложили отъехать, чтобы «замять» вопрос. Через несколько сотен метров машину братьев заблокировал другой автомобиль, раздались выстрелы. Внедорожник потерпевшего начал хаотичное движение поперек улицы и в итоге врезался в дерево. Братьев вытащили из машины и продолжили избивать.

В результате оба попали в больницу. У ее супруга сломаны ребра, а его брат остался без глаза после пулевого ранения. В соседней с мужем палате, по словам Марии, лежит молодой человек, которого во время стрельбы на Марата зажало между машиной и деревом. Его регулярно навещали знакомые, некоторых из них потерпевшие видели в баре на Думской и позже на Марата. Девушка утверждала, что заходят они и к ее супругу – настойчиво предлагают забрать заявление.



