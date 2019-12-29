Полтысячи петербургских водителей собрали из машин новогоднюю ёлку. Посмотрите, как она выглядит с высоты

В общей сложности в этом году в московском регионе и Санкт-Петербурге Glorax Development ввела в эксплуатацию 161,6 тысяч кв. м недвижимости. Сейчас в активной стадии строительства находится порядка 600 тысяч кв. м, а суммарный инвестиционный портфель компании составляет 2,5 млн кв. м.