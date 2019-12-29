Полтысячи петербургских водителей собрали из машин новогоднюю ёлку. Посмотрите, как она выглядит с высоты
Традиционный предновогодний флешмоб устроили водители в Выборгском районе Петербурга. В темноте загорелась огромная ёлка.
Вечером 28 декабря 527 автомобилей припарковались в форме новогоднего дерева. Построение заняло пять часов, затем водители включили фары, и ёлка загорелась. Флешмоб закончился салютом.
Мероприятие ежегодно устраивает сообщество водителей, оказывающих взаимопомощь на дорогах Петербурга и Ленобласти.