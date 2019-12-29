В аварии с автобусом из Петербурга, который перевернулся в Эстонии, пострадала россиянка

Россиянка пострадала в аварии автобуса Ecolines, который следовал из Петербурга в Эстонию и вылетел в кювет неподалеку от Таллина утром 29 декабря. Женщина получила легкие травмы, врачи осмотрели ее и отпустили.

По данным петербургского управления МЧС Петербурга, речь идет о женщине 1984 года рождения.

«У нее обнаружены легкие травмы, ничего серьезного, госпитализация не потребовалась. Продолжаем выяснять обстоятельства случившегося, связываемся с перевозчиком», – рассказал 47news пресс-атташе посольства России в Эстонии Сергей Тамбе.

В салоне автобуса во время ДТП было 67 человек, включая двоих водителей. Легкие травмы получили девять пассажиров, четверо из которых – граждане Латвии. Пассажиры рассказали, что не доехали до Таллина 20 километров. Автобус начал вилять, водитель пытался вырулить, но все равно съехал в кювет.



