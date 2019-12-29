«Утро жестянщика» по-новогоднему: мост глупости, «куснувшая» Land Cruiser малютка Chevrolet, подпрыгнувшие кросоверы

Минувшие ночь и утро принесли в городскую хронику дорожных происшествий несколько новых нелепых аварий. Их 29 декабря петербуржцы активно обсуждают в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане добродушно, хотя некоторые и со злорадством, высмеивают водителя грузового автомобиля, смявшего крышу о мост у Южного шоссе близ станции «Сортировочная». Полностью проезд под переправой автомобиль не перекрыл, но одну из полос заблокировал. «Кто-то не получит плитонит вовремя», – сочувственно говорят одни. «Не довез», – усмехаются другие.

Поймавший грузовичок мост уже не в первый раз отбирает клиентов у знаменитого моста «глупости» на Софийской улице. Потому уже заслуженно вошел в объединение этих мостов. Переправа на Южном шоссе первой из «коллег» открыла счёт в 2019 году, а в октябре под ней красиво вставали уже три «Газели», причём в последнем случае был подан завтрак.





Забавное ДТП произошло на Захарьевской улице напротив дома №27. Здесь малыш Chevrolet Spark въехал в заднее крыло Toyota Land Cruiser. Пользователи Сети гадают, зачем и при каких обстоятельствах хэтчбэк врезался в припаркованный на обочине внедорожник. Одни не стесняются высказывать предположение по поводу пола водителя Chevrolet, а другие ищут ему оправдания, в духе: «Маленького напугал кто-то просто». Другие отмечают, что сцена напоминает кадры из дикой городской природы. «Мама-джип кормит дитеныша», – острят петербуржцы.

С большим сочувствием обсуждается ДТП на перекрестке Космонавтов и Орджоникидзе. Здесь водители кросоверов Reno и Suzuki стукнулись так, чтобы оба «запрыгнули» на разделительную полосу дороги. «Судя по расположению, хотели проскочить на мигающий, но первый в последний момент затормозил», – строят теории пользователи Сети. Пишут, что на месте аварии была замечена скорая помощь.