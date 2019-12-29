«Водитель пытался вырулить». Пассажиры перевернувшегося в Эстонии автобуса из Петербурга рассказали про аварию

Пассажиры перевернувшегося в Эстонии автобуса компании Ecolines рассказали, как произошла авария утром 29 декабря. Автобус из Петербурга не доехал до Таллина пару десятков километров.

По словам пассажиров, авария произошла около половины пятого утра на трассе Таллин – Нарва.

«Примерно в 20 километрах от Таллина автобус начал вилять, в итоге упали. После уже в Таллине беседовали с водителем автобуса, его всего трясло, он сам не понял, что произошло и почему, он пытался вырулить, но все равно вылетели в кювет», – сообщила 47news пассажир Ирина.

По ее словам, основной удар пришелся на левую часть автобуса. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм. В аварии пострадали девять человек, однако обошлось без серьезных повреждений. Службы приехали на место быстро.

В салоне автобуса во время ДТП было 67 человек, включая двоих водителей. В офисе Ecolines 47news сообщили, что в курсе случившегося, но отказались уточнить подробности аварии.



