В Донбассе начался обмен пленными с Киевом. Возвращаться захотели не все

Обмен удерживаемыми лицами со стороны Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик начался на контрольно-пропускном пункте «Майорск» близ Горловки 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

По данным Морозовой, ДНР И ЛНР передадут украинской стороне 55 человек, а в обратном направлении проследуют 87. По ее словам, удерживаемые на территории ДНР лица уже отправились в так называемую «серую зону».

Однако, как указала омбудсмен, число переданных Донецку и Луганску лиц со стороны Киева может увеличиться, поскольку в списки не попали люди, которые отказались от обмена. Она уточнила, что 22 человека из списка Донецка не захотели участвовать в процедуре обмена.



