Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +4
$ 62.03р
69.03р
13:20 29.12.2019
Расширенный поиск

Общество
29.12.2019 12:27
Печать

В Донбассе начался обмен пленными с Киевом. Возвращаться захотели не все

Обмен удерживаемыми лицами со стороны Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик начался на контрольно-пропускном пункте «Майорск» близ Горловки 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

По данным Морозовой, ДНР И ЛНР передадут украинской стороне 55 человек, а в обратном направлении проследуют 87. По ее словам, удерживаемые на территории ДНР лица уже отправились в так называемую «серую зону».

Однако, как указала омбудсмен, число переданных Донецку и Луганску лиц со стороны Киева может увеличиться, поскольку в списки не попали люди, которые отказались от обмена. Она уточнила, что 22 человека из списка Донецка не захотели участвовать в процедуре обмена.

 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено пресс-службой X-Clinic
      27.12.2019 18:00

      X-Clinic приглашает начать Новый год с заботы о своем здоровье

      Клиника адаптационной медицины X-Clinic представляет «Новогоднюю» программу, которая задаст настрой на весь год и станет достойной альтернативой застолью, растянутому на все каникулы.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      27.12.2019 17:27

      Федор Туркин награжден медалью «За заслуги перед Отечеством»

      Председатель совета директоров холдинга РСТИ (Росстройинвест) Федор Туркин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
      ГК «Полис Групп»
      27.12.2019 17:06

      В ГК «Полис Групп» 13 тыс. действующих дольщиков

      Количество действующих дольщиков ГК «Полис Групп» превысило 13 000 человек. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Дмитрий Смирнов. По его словам, 8 тыс. участников долевого строительства насчитывается в проектах девелопера в Санкт-Петербурге и еще 3 тыс. в Ленинградской области. Ежемесячно эти цифры растут.
      предоставлено Группой RBI
      27.12.2019 16:11

      2019-й в цифрах: Группа RBI подвела итоги года

      Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») подводит предварительные итоги уходящего года.
      РСТИ (Росстройинвест)
      27.12.2019 15:01

      Жилой комплекс «Два ангела» сдан в эксплуатацию досрочно

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Два ангела» на Республиканской улице, 35.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      27.12.2019 11:30

      Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России

      Банк «Санкт-Петербург» четвертый раз подряд стал лучшим ипотечным банком в России, и второй раз – лучшим банком для эскроу-счетов по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards.
      Glorax Development
      27.12.2019 10:27

      Glorax Development подвела итоги за 2019 год

      В общей сложности в этом году в московском регионе и Санкт-Петербурге Glorax Development ввела в эксплуатацию 161,6 тысяч кв. м недвижимости. Сейчас в активной стадии строительства находится порядка 600 тысяч кв. м, а суммарный инвестиционный портфель компании составляет 2,5 млн кв. м.
      Группа компаний «ЦДС»
      27.12.2019 10:08

      Четвертый корпус ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 4 в составе жилого комплекса ЦДС «Приневский».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      26.12.2019 18:00

      Жилой комплекс «Образцовый квартал 5» введён в эксплуатацию

      Объект стал продолжением жилой застройки на Царскосельских холмах, где строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.
      предоставлено компанией «Галамарт»
      26.12.2019 17:35

      Праздничное открытие нового магазина "Галамарт" состоится в Петербурге

      28 декабря в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
      26.12.2019 16:17

      Лот квартир на специальных условиях в VII квартале Golden City

      Glorax Development делает уникальное предложение – возможность приобрести недвижимость в VII квартале жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова с дополнительной скидкой.
      ПСК
      26.12.2019 15:15

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию ЖК «Славянка»

      ГК «ПСК» получила Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района. Комплекс на 1029 квартир стал одним из самых крупных, введённых в этом году в Петербурге. Передача ключей начнётся с января.