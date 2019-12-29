На Васильевском тушили квартирный пожар в высотке. Жильцы рассказали, что пожарные проехали с трудом

Пожарная сигнализация нарушила сон жителей восемнадцатиэтажного дома в ЖК «Светлый мир» на Васильевском острове в Петербурге 29 декабря. Почувствовав запах гари, жильцы начали покидать квартиры, рассказали «Фонтанке» очевидцы.

В пресс-службе городского МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в первом корпусе 12-го дома на улице Вадима Шефнера поступило в 6.39. Пламя охватило коридор и кухню однушки на седьмом этаже. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. «Знаю, что была проблема с тем, чтобы пожарные машины проехали на территорию к нужным окнам, поскольку здесь всё огорожено заборами и внутренняя территория рассчитана только на авто владельцев машиномест в подземных стоянках, дорожки узкие», — добавили очевидцы.





К 7:14 возгорание ликвидирован. К тушению привлекли 9 единиц техники.

По словам жильцов, в последние дни сигнализация срабатывала несколько раз без причины. Охрана и пожарные после тушения ещё раз прошли все этажи, проветрили отсутствие тлеющих элементов.

Происшествие обошлось без пострадавших. По словам соседей, хозяева квартиры уехали в отпуск, дома никого не было.