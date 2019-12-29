Bloomberg: Богатейшие люди мира прибавили 25% к своему капиталу. Президент хоккейного клуба СКА на 66-м месте

Состояние 500 наиболее богатых людей планеты увеличилось на 25% в 2019 году и составляет $ 5,9 трлн. По подсчетам Bloomberg, за минувший год они коллективно заработали $ 1,2 трлн.

Россияне из 500 самых богатых людей планеты увеличили размер своих активов на 21%, а их общее состояние составляет $ 51 млрд. Самым богатым человеком планеты является основатель Amazon Джеф Безос с богатством в $ 116 млрд. Минувший год стал для него не самым удачным, ведь он потерял $ 8,75 млрд.

В топ-5 богатейших людей планеты вошли:

1. Джефф Безос — 116 млрд долларов (- 8,75 млрд долларов)





2. Билл Гейтс — 113 млрд долларов (+ 23,1 млрд долларов)

3. Бернар Арно — 106 млрд долларов (+ 37,7 млрд долларов)

4. Уоррен Баффет — 89,1 млрд долларов (+ 5,26 млрд долларов)

5. Марк Цукерберг — 79,4 млрд долларов (+27,4 млрд долларов)

В списке 500 богатейших людей планеты 23 человек из России. На 34-м месте в общем рейтинге и первым среди россиян стал Владимир Потанин, чье состояние Bloomberg оценил в $ 28,2 млрд. Оказался в списке и президент хоккейного клуба СКА, бизнесмен Геннадий Тимченко. Его фамилию можно найти на 66-м месте в списке. Богатство Тимченко оценивается в $ 18,2 млрд, а минувший год принес ему $ 4,35 млрд.

В топ-10 богатейших россиян вошли:

1. Владимир Потанин — $ 28,2 млрд (+$ 8,54 млрд)





2. Леонид Михельсон — $ 24,6 млрд (+$ 5,20 млрд);

3. Вагит Алекперов — $ 22,3 млрд (+$ 6,22 млрд);

4. Владимир Лисин — $ 21,3 млрд (+$ 3,46 млрд);

5. Алексей Мордашов — $ 20 млрд (+$ 2,51 млрд);

6. Геннадий Тимченко — $ 18,2 млрд (+$ 4,35 млрд);

7. Алишер Усманов — $ 16,7 млрд (+$ 2,51 млрд);

8. Роман Абрамович — $ 16,2 млрд (+$ 2,10 млрд);

9. Андрей Мельниченко — $ 15,3 млрд (+$ 2,83 млрд);

10. Виктор Вексельберг — $ 14,8 млрд (+$ 1,67 млрд).