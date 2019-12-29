Двое в солнечных очках унесли из банкомата на Кузнецовской почти 10 млн. Повторить трюк не удалось

Заезд по банкоматам в Московском и Фрунзенском районах устроили двое одетых не по погоде в Петербурге. После прибыльных манипуляций их спугнул охранник.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне около 21.30 двое в чёрных кепках и солнечных очках вошли в гипермаркет «Карусель» на Кузнецовской улице. Приятели направились к банкомату, взломали дверцу устройства, затем ввели код безопасности и вытащили шесть кассет с деньгами. Погрузив сумму в 9,7 млн рублей в белый микроавтобус «Форд Транзит», они уехали.

Через двадцать минут этот же «Форд» с подложными номерами появился у «Карусели» на Бухарестской улице. Напарники начали действовать по уже отработанной схеме, но их заметил охранник. Тогда неизвестные оставили банкомат в покое и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



