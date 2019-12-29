Путин подписал закон о частичном возврате страховки при досрочном погашении кредита

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заемщику вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Документ 29 декабря опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, заемщик имеет право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. После этого он может получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней, подав соответствующее заявление.

Кроме того, в законе говорится о том, что отныне кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна. Однако при этом выдача кредита допускается по увеличенной процентной ставке.

Также в законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом периоде охлаждения. Он подразумевает отказ клиента от страховки по потребительскому кредиту в течение 14 календарных дней. Но в таком случае кредитор получает право увеличить ставку до уровня, который действовал на момент заключения договора для подобных кредитов без страховки, но не выше текущего уровня.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.



