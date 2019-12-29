Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут 120-килограммового американца. Видео

Российский боец-тяжеловес Фёдор Емельяненко выиграл бой с американцем Квинтоном Джексоном.

Видео, на котором россиянин отправил в нокаут американца на турнире по смешанным единоборствам (MMA) Bellator в Японии, появилось 29 декабря в Twitter.

43-летний Емельяненко нокаутировал американца прямым ударом правой руки. Боец из США весом в 120 кг рухнул на ринг и начал трясти головой, призывая россиянина весом в 109 кг не пользоваться своей беспомощностью.

Это первый бой Фёдора Емельяненко на турнире, контрактом предусмотрено три. Российский боец выступит в США, на родине и завершит карьеру. Это 15-й нокаут в карьере россиянина.



