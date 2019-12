«Фонтанка» показывает, что случилось на молодежном ЧМ после рекордного поражения Канады от России

Капитан сборной Канады по хоккею не стал снимать шлем во время исполнения гимна России на молодежном чемпионате мира. В Чехии россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. В ответ игроки сборной России не стали пожимать канадцу руку.

Видео инцидента в своем Twitter 29 декабря опубликовало издание TSN. На кадрах видно, как россияне игнорируют протянутую руку Баррета Хейтона.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it ? pic.twitter.com/thv5tCj82F