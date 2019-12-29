Происшествия
Автобус из Петербурга вылетел в кювет в Эстонии. Госпитализированы 9 пассажиров
Автобус из Петербурга перевернулся на трассе в Эстонии. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы 29 декабря.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар уточнил в «Твиттере», что ДТП произошло около пяти утра на шоссе Таллин — Нарва. Автобус компании Ecolines ехал из Петербурга в Таллин и вылетел в кювет. Травмы получили девять человек, пострадавшие госпитализированы. Водитель был трезв. Предварительная причина происшествия — несправность автобуса.
Всего в салоне находилось 67 человек, двое из них водители. Пассажиров на другом автобусе доставили до Таллина. По данным СМИ, четверо пострадавших являются гражданами Латвии.
Справка:
Ecolines — один из крупнейших операторов международных перевозок. Компания работает на рынке 20 лет, обслуживает сеть маршрутов как по России, так и по Западной и Восточной Европе. «Предприятие выбирает только опытных и хорошо проверенных водителей автобусов, гарантируя комфорт для пассажиров и безопасность на любых дорогах», — сообщается на сайте перевозчика.