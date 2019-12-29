Автобус из Петербурга вылетел в кювет в Эстонии. Госпитализированы 9 пассажиров

Автобус из Петербурга перевернулся на трассе в Эстонии. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы 29 декабря.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар уточнил в «Твиттере», что ДТП произошло около пяти утра на шоссе Таллин — Нарва. Автобус компании Ecolines ехал из Петербурга в Таллин и вылетел в кювет. Травмы получили девять человек, пострадавшие госпитализированы. Водитель был трезв. Предварительная причина происшествия — несправность автобуса.

Всего в салоне находилось 67 человек, двое из них водители. Пассажиров на другом автобусе доставили до Таллина. По данным СМИ, четверо пострадавших являются гражданами Латвии.



