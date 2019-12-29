В Вологодской области Ford устроил лобовое с Nissan. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей на трассе в Вологодской области в ночь на 29 декабря. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как говорится в сообщении, авария произошла в два часа ночи на 676-м километре трассы Москва – Архангельск в Верховажском районе. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

В результате аварии погиб водитель Nissan – мужчина 1997 года рождения, пассажирка 1997 года рождения, которая сидела справа на переднем сиденье, а также двое пассажиров сзади – мужчина и женщина 1975 года рождения.





Водителя Ford и его пассажира доставили в больницу для обследования.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.