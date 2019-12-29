На Петербург надвигается циклон с сильным ветром

Усиление ветра ожидается в Петербурге во второй половине дня 29 декабря. Об этом предупреждает городское МЧС со ссылкой на синоптиков.

«Большую часть наступившего дня погоду в Санкт-Петербурге будет определять гребень скандинавского антициклона. И только ближе к вечеру усилением ветра и снегом на севере области себя проявит надвигающийся с северо-запада активный циклон», — отметил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Сегодня в Петербурге прогнозируются заморозки до -3 градусов. Порывы ветра к вечеру достигнут 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.



