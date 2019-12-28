Россия забросила шесть безответных шайб Канаде на молодежном ЧМ - это рекорд

Разгромной победой завершился для сборной России второй матч молодежного чемпионата мира по хоккею против Канады 28 декабря в Чехии. Россияне выиграл со счетом 6:0.

Голы забили Александр Хованов (1 минута), Павел Дорофеев (10), Никита Ртищев (13), Никита Александров (22), Егор Соколов (33), Григорий Денисенко (36).

Это крупнейшая победа сборной России над Канадой в истории.

Напомним, что это вторая матч отечественной команды на турнире. В первой игре россияне уступили хозяевам, сборной Чехии, 3:4.



