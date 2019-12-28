Фанаты «Зенита» вошли в топ-10 международного рейтинга футбольных перфомансов

Авторитетный YouTube-канал Ultras World подвел итоги года для болельщиков со всего мира. Фанаты петербургского «Зенита» заняли в рейтинге лучших перфомансов третью строчку.

На первом и втором месте оказались футбольные клубы «Ред Стар» (Париж, Франция) и «Легия» (Варшава, Польша). В топ-10 также попали датский «Копенгаген», «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, венгерский «Ференцварош», «Рапид» из Вены, французский «Сент-Этьен» и два марокканских клуба из Касабланки – «Раджа» и «Видад».

Напомним, в ноябре фанаты «Зенита» устроили впечатляющее файер-шоу на базе клуба перед игрой со «Спартаком», а в мае отметили победу в чемпионате гигантским полотном с изображением льва.



