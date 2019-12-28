Происшествия
Автобус из Петербурга в Молдавию столкнулся с грузовиком в Подмосковье. Водитель погиб
Экскурсионный автобус, следовавший из Петербурга в Молдавию, попал в ДТП в Московской области 28 декабря.
Как сообщает ТАСС, авария произошла днём на 536-м километре автодороги А-108. Грузовой автомобиль ГАЗ столкнулся со следовавшем в попутном направлении экскурсионным автобусом. Кто выступил организатором поездки, информации нет.
Водитель автобуса погиб. В салоне находилось 32 человека. Среди пассажиров пострадавших нет.