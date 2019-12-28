Заряды метели помешали приземлиться в Мурманске самолёту из Петербурга

Сложные метеоусловия в аэропорту Мурманска помешали самолёту Airbus A319, выполнявшему рейс авиакомпании «Россия» SU6345 из Пулково, приземлиться с первого раза.

Согласно метеосводке METAR, в момент выполнения захода на посадку в Мурманске наблюдался слабый ливневый снегопад, поземок, ветер поперек взлетно-посадочной полосы со скоростью 5 м/с и порывами до 12 м/с. Отдельно отмечается, что временами условия ухудшались: ветер усиливался до 12 м/с с порывами до 20 м/с, видимость снижалась до 400 метров, был сильный ливневый снегопад.

По данным трекера Flightradar24, самолёт из Петербурга в 16:35 по Гринвичу (19:35 по московскому времени) был на посадочной прямой. Однако с первого раза заход не удался, и пилоты приняли решение уйти на второй круг. После выполнения схемы ухода на второй круг самолёт успешно приземлился – 20 минут спустя.

Менее успешным оказался рейс авиакомпании «Победа» DP235 из Москвы. Самолёт Boeing 737-800NG также не смог сесть с первого раза, после чего экипаж принял решение уйти на запасной аэропорт. На момент публикации самолёт выполняет заход на посадку в аэропорту Пулково.



