Последний звонок. На Туристской электричка насмерть сбила пешехода с телефоном

Пешеход погиб на железнодорожных путях в Приморском районе Петербурга вечером 28 декабря. О смертельном происшествии на переходе в районе Туристкой улицы рассказали очевидцы в социальных сетях.

В правоохранительных органах информацию подтвердили. Как сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной полиции, около 21.36 следовавшая в Сестрорецк электричка сбила мужчину. Полученные травмы оказались смертельными для пострадавшего.

По предварительной версии, перед трагедией пешеход разговаривал по телефону и не услышал приближающийся поезд. На вид погибшему около 45 лет. Его личность устанавливается.



