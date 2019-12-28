Мусоровоз и «поливайка» попали в ДТП в Петербурге. В районе Американских мостов собирается пробка

Два ДТП с грузовым транспортом произошло в Петербурге вечером 28 декабря.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» на Ялтинской улице «Скания» с прицепом перестраивалась, чтобы совершить разворот на перекрёстке, где он запрещён, – мусоровоз КАМАЗ не успел затормозить. Произошло столкновение.

А на набережной Обводного канала, под Американскими мостами, менее часа назад кроссовер догнал грузовик с цистерной. «Поливайка», судя по фото с места происшествия, почти не пострадала, а вот «Мерседес» – с разбитой «мордой». Собирается пробка в сторону Лиговского проспекта.



