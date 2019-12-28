Роскосмос наметил 50 пусков на будущий год. В этом не сделали половину

Полсотни космических пусков запланировал провести в 2020 году Роскосмос. Это вдвое больше, чем в уходящем. Впрочем, и год назад планировали не меньше, но смогли осуществить только половину.

«В честь праздника немного приоткроем космические карты – на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», – было объявлено 28 декабря в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ».

Нетрудно подсчитать: если в уходящем году было выполнено 25 пусков, то в плане на 2020-й – 50.

Впрочем, еще в начале этого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин докладывал президенту Владимиру Путину, что корпорация наметила 45 космических пусков. Но накануне власти страны признали, что не выполнена почти половина от запланированного. Зато не было ни одной аварии.



