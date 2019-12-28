«Ночь длинных ножей» во Всеволожске: трем десяткам машин прокололи колеса

Почти три десятка заявлений принесли 28 декабря в полицию Всеволожска автомобилисты – им прокололи колеса.

По информации 47news, ночные хулиганы поработали в микрорайоне Котово - на улице Олениных рядом с фабрикой «Труд», на улице Плоткина рядом с полем, а также на пересечении Ленинградской и Олениных.

– Подали заявление в полицию. Участковый сказал, что таких, как мы – 28 человек. Но это только обратившихся. А так, думаю, что до полусотни дошло, – приводит издание слова одного из пострадавших.





У каждой машины продырявлены по два колеса. Пострадавшие от «ночи длинных ножей» говорят, что в округе нет шиномонтажа. А значит, версия с решившим подзаработать под новый год авторемонтником вряд ли жизнеспособна.