Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить паспорт РФ

Итальянская актриса Орнелла Мути, сыгравшая в фильме «Укрощение строптивого» вместе с Адриано Челентано, учит русский язык. Она не отказалась от планов получить российский паспорт, о чем говорила ранее.

Об этом, как передает 28 декабря ТАСС, 64-летняя кинозвезда заявила журналистам в Москве – во время экскурсии по выставке Никаса Сафронова в Музее современной истории России.

«Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя, как дома, я впитала часть вашей культуры», – заявила Мути.

О намерении Орнеллы получить паспорт РФ стало известно в 2016 году, тогда же она купила квартиру в Москве. У актрисы русские корни – «дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой».





«Я учу русский язык, но не хватает практики», – добавила Мути.

Она получила в подарок от Сафронова свой портрет.

Ранее итальянская дива получила условный срок и штраф за то, что предоставила фальшивую медсправку и пропустила спектакль. Актриса сделала это для того, чтобы слетать в Петербург – на благотворительный ужин в Ледовом дворце с участием Владимира Путина.

В официальной биографии Мути сказано, что ее отец — неаполитанец, мать — балтийская немка из Эстонии. Дедушка и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию, где после установления в России советской власти родилась мать будущей звезды.

Российские паспорта уже получили актеры Жерар Депардье, Стивен Сигал, Кэри-Хироюки Тагава, боксер Рой-Джонс младший, дирижеры Фабио Мастранджело, Теодор Курентзис.