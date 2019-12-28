Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе. Его проведут по формуле «всех установленных на всех установленных».

«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого»,— сказал политик журналистам, слова Зеленского приводит «Коммерсантъ».

Глава соседнего государства добавил: процедура верификации списков до сих пор не завершена.

О том, что стороны договорились, стало известно 26 декабря. Переговоры сдвинулись с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже в начале месяца. После него начала работу трехсторонняя контактная группа, но пока количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», неизвестно.



