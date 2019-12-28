Путин разрешил ввозить в РФ незарегистрированные лекарства

Федеральный закон о незарегистрированных в РФ лекарствах подписал президент Владимир Путин. Документ разрешает закупать за рубежом такие препараты по решению врачебной комиссии.

Закон опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу с 1 марта 2020 года. Отныне порядок ввоза и закупки незарегистрированных в стране медикаментов определяет правительство страны. Чтобы пациенту назначили такое лекарство, необходимо решение врачебной комиссии: медики должны задокументировать, что использовать какое-либо иное зарегистрированное лекарство нельзя.

Проблема с отсутствующими в РФ фармпрепаратами встала остро после того, как летом задержали жительницы Москвы, заказавшую своему ребенку «Фризиум», который не ввозится в страну. Под давлением общественности уголовное дело было закрыто, но стало очевидно, что в правовом поле нужно что-то менять.



