Снежинка космического масштаба. Ну, хоть где-то снег...

«Рождественскую елку» из космоса показало NASA. Американское космическое агентство разместило на своем сайте красивый снимок с орбитального телескопа «Спитцер».

За удивительное сочетание зеленого цвета и огней авторы прозвали композицию «рождественской елкой». На самом деле на кадре за густой пылью рождаются новые звезды – на фотографии они видны как розовые и красные пятнышки. При этом они складываются между собой в узор, напоминающий снежинку.

Фото: NASA/JPL-Caltech/P.S. Teixeira (Center for Astrophysics)

«Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения, и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку», — с сожалением констатируют в агентстве.



