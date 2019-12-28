Боевой лазер «Пересвет» начнут использовать в авиации

Лазерный комплекс «Пересвет», о котором мир узнал в послании Владимира Путина Федеральному собранию, разместят на авиационных носителях. Об этом 28 декабря сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе», – приводит слова замминистра ведомственная газета «Красная звезда».

Сейчас «Пересветы» используют в качестве прикрытия стратегических ракетных комплексов при передвижении.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что секретные лазерные комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.





Напомним, боевой лазер представил общественности глава государства в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В декабре того же года комплексы встали на опытно-боевое дежурство. «Пересветы» в Минобороны назвали качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения. Ранее комплексы передали в Космические войска для применения.

Боевой лазер предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению военных экспертов, он успешен в борьбе с беспилотникaми.