«Горел как факел». В Коломягах огонь уничтожил дом в частном секторе

Столб пламени заметили очевидцы в Приморском районе Петербурга вечером 28 декабря. Огонь охватил частный дом.

«Проезжали там, видели пожар, страшно очень, жаль людей, дом не маленький, горел как факел», — написали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в 63-м доме по Заповедной улице поступило в 17:57. Пламя уничтожило одноэтажный рубленый дом размером 6х11 метров. В 18:54 пожар ликвидировали.





Происшествие обошлось без пострадавших. К тушению привлекали пять расчётов.