Ночные расхитители пробрались в почтовое отделение в Приморском районе. Полиция задержала старшеклассников

Школьники провели ночную инспекцию посылок на «Почте России» в Приморском районе Петербурга. Завершить начатое им не дали неспящие очевидцы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне около 4.20 горожане заметили подозрительную для этого времени активность в почтовом отделении №349 на проспекте Королёва. Приехавшие на место полицейские застукали группу проростков, которые собирались прихватить несколько посылок.

Сотрудники МВД задержали троих девятиклассников. Также в отдел полиции отправился их старший приятель, 20-летний безработный.



