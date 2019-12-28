В Британии под Рождество на свалке нашли 15 тысяч фунтов

Коробку с огромной суммой денег нашли на свалке в Великобритании. Случилась настоящая рождественская сказка: коммунальщики не только не присвоили богатство себе, но и нашли владельцев.

О случае в британском городе Мидсомер Нортон со ссылкой на местную полицию сообщает 28 декабря РИА Новости. Несмотря на то, что все произошло еще в ноябре, правоохранительные органы решили обнародовать это сейчас.

Сотрудники центра по сбору и переработке отходов во время разборки мусора нашли коробку из-под бытового прибора, в которой лежала еще одна коробка. Открыв ее, коммунальщики нашли 15 тысяч фунтов стерлингов (более 1,2 млн в пересчете на рубли). Мусорщики оказались людьми совестливыми и сообщили о находке в полицию. Сыщики же отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли вычислить тех, кто выкинул коробку. Обрадованные владельцы клада рассказали, что убирали дом после смерти родственника и вывезли лишнее в пункт переработки.

«Они упомянули о том, что родственник был известен тем, что прятал деньги в неожиданных местах в доме, но, несмотря на это, их поразили детали о найденных 15 тысяч фунтов наличными», – написала полиция в соцсетях.





Правоохранительные органы сказали спасибо работникам центра по переработке, без внимательного отношения, порядочности и помощи которых семья никогда не узнала бы о деньгах. Сумму наследникам вернули как раз к Рождеству.

Напомним, ранее в США местный житель ограбил банк и начал разбрасывать купюры на улице, поздравляя сограждан с Рождеством. Его задержали, а банкноты прохожие собрали и вернули в банк.